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Арктика 1 час назад

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12 апреля 201914:55

Эксперты ПОРА предлагают разработать федеральный проект по сохранению воды в Арктике

Фото Global Look Press.

В Проектном офисе развития Арктики (ПОРА) состоялась дискуссия "Синяя экономика в Арктике: вода как главный ресурс XXI века".

Сейчас в России нет федерального проекта, посвященного арктической воде, но, по мнению экспертов, он необходим. В рамках принятого в конце 2018 года национального проекта "Экология" уже действуют четыре федеральных проекта, касающихся вопросов сохранения и пополнения запасов водных биоресурсов, в том числе по Байкалу и Волге.

Модератор встречи, эксперт ПОРА по устойчивому развитию, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров отметил, что арктические водные ресурсы выполняют важнейшую экосистемную функцию для планеты в целом:

"В Арктике сосредоточен громадный запас пресной воды. 69% всех водных запасов находятся в ледниках на полюсах Земли. Кроме того, водные ресурсы, расположенные в Арктической зоне России, являются серьезным экономическим активом. В перспективе живая, не прошедшая процедуры очистки вода будет дорожать опережающими темпами. Скорее всего, в будущем вода обгонит в цене нефть. Важно сохранить это богатство для будущих поколений".

Для того чтобы правильно распорядиться водным потенциалом Арктики, необходима соответствующая экологическая политика государства. Целесообразно разработать документ, посвященный охране и рациональному использованию арктических пресноводных запасов России. Такой документ может иметь формат нового федерального проекта "Сохранение и оздоровление водных ресурсов Арктики" в рамках реализации национального проекта "Экология".

По мнению молодежного посланника программы "Цель устойчивого развития 6" ООН в России Ангелины Егоровой, вода в перспективе станет стратегически более важным ресурсом, чем углеводороды:

"Вода — это нефть будущего. К сожалению, Россия пока не готова к рациональному использованию арктической воды как экономического актива. Для того чтобы стать ключевым участником мирового рынка пресной воды, нашей стране необходимо создание рынка водных ресурсов. Хотелось бы появления в России профильного центра по комплексному управлению ими".

"Есть риски сверхэксплуатации водных объектов, изъятия воды в объемах, превышающих годовой сток. Тогда мы получим очередное Аральское море", — предостерегла Кира Ситкина, к. э. н., старший научный сотрудник кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Она напомнила, что ледники — это отдельная экосистема, а транспортировка льда — это серьезная угроза биоразнообразию. Арктические реки также являются частью экосистемы, их нельзя рассматривать отдельно от водно-болотных ресурсов и прибрежных зон.

Участники круглого стола сошлись на том, что проблемы использования водных ресурсов в Арктике необходимо рассматривать комплексно, ведь они очень тесно связаны с сохранением природы и биоразнообразием. "Мы можем натолкнуться на эффект бабочки", — предупредил Сергей Никоноров. По словам Ирины Комаровой, ведущего научного сотрудника Всероссийской академии внешней торговли министерства экономического развития Российской Федерации, практически любая крупная морская держава имеет систему кластеров, которые занимаются проблемами водных ресурсов. Кластеры позволяют объединить проблему воды с синей экономикой в широком смысле слова.

Эксперт по экологическому маркетингу Высшей школы экономики Александр Лебедев также отметил, что вода на Севере может быть ключом к развитию арктического туризма:

"По Северному морскому пути уже ходят туристические суда, переделанные из ледоколов. Спрос на такие туры только растет как со стороны бизнеса, так и частных путешественников. В дальнейшем на этот рынок возможен приход крупных операторов с океанскими судами".

В качестве примера он привел Аргентину и Исландию, где подобные услуги пользуются спросом.

Синяя экономика означает не только использование воды. Так называется экономическая концепция, предложенная в 2010 году предпринимателем и экономистом Гюнтером Паули. Она предполагает более широкое использование экологичных технологий и соответствие бизнеса принципам устойчивого развития.

В мероприятии также приняли участие профессор Государственного университета управления Ольга Медведева, доцент факультета управления ЮФУ Антон Мурзин, аспирант кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Дольган Нюдлеев, ведущий научный сотрудник кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алла Пакина, эксперт по водным проблемам Центра исследования экономических проблем развития Арктики Баян Гунзынов, аспирант кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Екатерина Уткина, заместитель директора по развитию Центра исследования экономических проблем развития Арктики. Александр Кривичев.

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