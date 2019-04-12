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Экс-министру Абызову предъявлено обвинение 1 час назад
12 апреля 201914:45
Степанова тоже оставили под арестом
Бывший член совета директоров "Сэбико" Николай Степанов, которого следователи считают соучастником экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, остается под арестом. Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда, передает РИА Новости.
Абызова обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании преступного сообщества. Сам бывший министр свою вину не признает.
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