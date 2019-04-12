Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке

Онкологи добавили к признакам, которые должны заставить человека насторожиться и обратиться к врачу, неожиданные симптомы.

Помимо резкой потери веса, постоянной слабости и уплотнений в груди, есть и еще несколько тревожных сигналов, на которые обычно не обращают особого внимания, но они могут свидетельствовать о раке.

Как пишет портал ActiveFeel, стоит провериться, если на коже появились новообразования – например, прыщи, гнойники, фурункулы.

Кроме того, если температура постоянно чуть выше 37 градусов, а простуды нет, то это тоже повод насторожиться.

Одним из тревожных признаков может быть и беспричинный "кашель курильщика", пишет Life. Если у человека часто возникает потребность прочистить горло, резко выдыхая воздух, то это тоже повод побыстрее обратиться к врачу.