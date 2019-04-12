Футболист Гулиев вымаливал прощение у избитого им американца

В Сети появились кадры дорожной потасовки с участием футболиста, полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева. Он на своем "Мерседесе" на зебре задел пешехода, но вместо того, чтобы извиниться, обрушился на пострадавшего с кулаками. Им оказался гражданин США, который приехал в Москву изучать русскую литературу. Чем закончилась встреча футболиста и филолога?

У американского филолога Майкла Коула взгляд испуганный и словно погасший. Нос сильно распух — он сломан. На лице — лейкопластыри.

- Как вы себя чувствуете?

- Это тяжелый день.

Самый тяжелый за все время работы в Москве день начинался для него с перехода Краснопрудной улицы. Когда люди уже двинулись по зебре, прямо сквозь поток пешеходов стал буквально продираться черный "Мерседес" — Майкл Коул едва не попал под его колеса. Машина остановилась. Очевидцы рассказывают, что было дальше.

- Американец обошел машину, пошел дальше. Футболист его догнал, ударил его ладонью по лицу. Американец вообще никак не отреагировал, пошел дальше. Футболист вернулся, сел в машину.

Однако полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев — а это был именно он — вдруг решил, что недостаточно наказал замешкавшегося пешехода, догнал и обрушил на него град ударов. Коул даже не сопротивлялся.

- Он ему разбил нос, парень сел на колено. Все течет, он его сверху еще кулаками!

Спустя пару минут буйного водителя задержала полиция. Уже в отделении Гулиев стал вымаливать у избитого парня прощение и посулил денежную компенсацию. Очевидно, пребывая в шоке, филолог заявил, что не имеет к нему претензий. Еще через несколько часов стала известна позиция футбольного клуба, цвета которого защищает Гулиев.

- Изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым.

Полиция уже возбудила в отношении Гулиева административное дело о проезде на запрещающий сигнал светофора. Футболиста могут оштрафовать на тысячу рублей. Впрочем, Гулиеву не привыкать: по некоторым данным, за ним числится около двухсот неоплаченных штрафов за нарушения правил.



Гулиев, кстати, уже заявил, что это для него урок на всю жизнь, и принес свои извинения болельщикам "Спартака". Вероятно, вспомнив историю своих коллег — небезызвестных Павла Мамаева и Александра Кокорина.

По их делу, кстати, сегодня четвертый день слушаний в Пресненском суде Москвы. Там продолжают допрашивать свидетелей драк с участием спортсменов в октябре прошлого года.

Камеры сегодня вновь не пустили внутрь даже на несколько минут — возможно, для того, чтобы как-то разрядить обстановку. Накануне настойчивая попытка взять интервью у матери Александра Кокорина возле здания суда едва не закончилась потасовкой.