Киев объявил в розыск капитана "Норда"

На Украине в розыск объявлен капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко. Оболонский районный суд Киева принял решение обеспечить принудительный привод Горбенко на заседание.

Капитан "Норда" сейчас находится в Крыму после 10 месяцев удержания на Украине.



Судно "Норд" под российским флагом было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. Через семь месяцев девять моряков смогли вернуться домой – их обменяли на украинских моряков, задержанных за браконьерство, но капитану вернуться не удалось.

На Украине Горбенко обвиняют в незаконном промысле и нарушение порядка въезда "на временно оккупированную территорию".