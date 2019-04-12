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Украина задерживает российские суда 47 минут назад

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12 апреля 201915:14

Киев объявил в розыск капитана "Норда"

На Украине в розыск объявлен капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко. Оболонский районный суд Киева принял решение обеспечить принудительный привод Горбенко на заседание.

Капитан "Норда" сейчас находится в Крыму после 10 месяцев удержания на Украине.


Судно "Норд" под российским флагом было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. Через семь месяцев девять моряков смогли вернуться домой – их обменяли на украинских моряков, задержанных за браконьерство, но капитану вернуться не удалось.

На Украине Горбенко обвиняют в незаконном промысле и нарушение порядка въезда "на временно оккупированную территорию".

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