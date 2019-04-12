Эдуард Вартанян готов к поединку с "Королем"

Главным событием турнира АСА-95, который пройдет в Москве 27 апреля, станет поединок бойцов легкой весовой категории — россиянина Эдуарда Вартаняна и американца Джошуа Авелеса.

Один из лучших российских легковесов ММА Эдуард Вартанян по прозвищу "Львиное Сердце" проведет бой против американца Джошуа Авелеса , известному, как "Король" (El Rey) В своей карьере 27-летний Вартанян провел в октагоне 23 поединка. В 19 из них он одержал победы. "Очень рад, что бой пройдет в Москве. Меня придут поддержать мои родные, близкие, мои друзья. Рассчитываю на поддержу большого количества болельщиков, так как ММА сейчас очень популярны, этот вид спорта полностью удовлетворяет широкую аудиторию, можно бороться, бить — это интересно всем, кто любит единоборства, в принципе", — поделился Вартянян ощущениями от предстоящего боя.

Эдуард Вартанян дал характеристику своему предстоящему оппоненту. "Мой соперник Авелес — американский ударник с навыками бразильского джиу-джитсу. Очень хорошо работает жесткими ударами на средней и ближней дистанции. Поэтому главное, что мне не надо делать — это рубиться с ним. Я буду стараться его переиграть и сделать это очень уверенно и ярко. Я с нетерпением буду ждать. Я хладнокровно делаю свою работу в клетке, но делаю это с горячим сердцем и получаю огромное удовольствие".