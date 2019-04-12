За свои программы никогда не было стыдно: откровенные шоу Валерия Комиссарова

После окончания Института стали и сплавов Валерий Комиссаров должен был стать металлургом, а стал основателем откровенного телевидения в новой России. В июле 1996 года в эфир вышел первый выпуск программы "Моя семья" – программа, аналогов которой ранее на телевидении в нашей стране не было.

Потом были "Окна" и "Дом" – программа, ставшая впоследствии "Домом-2".

Это он "изобрел" черно-белую маску, в которой человек перед студией и камерой обнажал душу, и придумывал программы, которые многих шокировали своей откровенностью, но при этом давали рекордные рейтинги.

В "Судьбе человека" Валерий Комиссаров признается: у него никогда не было ничего, за что было бы стыдно в его творчестве. Телеведущий говорит, что когда занимался "Домом-2", то там не было аморальных вещей.

Кроме того, можно как угодно относиться к этой программе, но раз ее смотрят, значит, людям это зачем-то нужно, отмечает Комиссаров.

На телевидение "металлург" Комиссаров попал в 1988 году – попал в молодежную редакцию Центрального телевидения. Поначалу работал администратором у Александра Маслякова, затем – у Владимира Ворошилова, в начале 1990-х стал спецкором программы "Взгляд", а затем появилась та самая "Моя семья", которая сделала его знаменитым на всю страну.

И благодаря ей же Комиссаров познакомился с той, которая стала его спутницей по жизни. Причем, предложение Алле Валерий сделал уже на следующий день после знакомства. Вместе они уже 25 лет, у них четверо детей.

Где познакомился Комиссаров со своей будущей женой? Почему сделал ей предложение на следующий же день? Где искал героев для своих откровенных шоу, и были ли это реальные люди, или актеры?

Как рождались эти откровенные программы, почему он ушел из "Дома-2", и как придумал псевдоним Ксении Бородиной?

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" Валерий Комиссаров – создатель самых эпатажных телепрограмм на российском телевидении.