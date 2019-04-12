После землетрясения Индонезии угрожает цунами

Недалеко от индонезийского острова Сулавеси в Молуккском море произошло землетрясение 6,8, передает ТАСС. Эпицентр находился в 505 километрах от города Макссар, очаг подземных толчков залегал на глубине 13 километров.

После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.