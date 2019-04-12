Космос, театральные премьеры и танцевальный субботник: выходные в Москве

Презентация нового космического экспоната на ВДНХ или путешествие к Млечному пути в столичном планетарии? Москва с размахом отмечает День космонавтики. А еще горожан ждет танцевальный субботник и необычные театральные премьеры. Куда отправиться в первую очередь?

Отметить День космонавтики можно в павильоне "Космос" на ВДНХ. Для посетителей подготовили мастер-классы, встречи с космонавтами и бесплатные экскурсии. Кстати, сегодня здесь появился новый экспонат — модификация космического корабля "Восток". Это образец, но произведена капсула на одном заводе с аппаратом "Восток-1", на котором свой полет совершил Юрий Гагарин. Весит этот корабль целых шесть тонн.

Насыщенная космическая программа, конечно, и в Московском планетарии: расскажут о первом спутнике Земли, о жизни космонавтов на борту МКС и последних научных открытиях. Вечером покажут фильм о черных дырах — это виртуальное путешествие в самый центр Млечного пути, рассказ о рождении звезд и столкновениях галактик.

Проблемы планеты Земля сегодня вечером обсудят в Театре Наций. Там необычная премьера — спектакль "Иранская конференция". По сюжету, в Копенгагене встречаются представители мировой интеллектуальной элиты: востоковед, политолог, теолог, журналист, писатель: Это вызов зрителя на откровенный разговор: сначала о мировой политике, а затем — о смысле жизни. Ближайший показ — сегодня, следующий — только через месяц.

А завтра московские парки приглашают всех желающих на весенний субботник: можно не только поработать на свежем воздухе, но и приятно провести время. В "Зарядье" субботник начнется с зарядки, потом научат делать домики для пчел и бабочек. В Парке Победы можно самостоятельно сконструировать и украсить скворечник или домик-кормушку для белок. А в парке "Северное Тушино" для субботника приготовили танцевальную разминку в стиле зумба и оздоровительную гимнастику цигун.

В столицу вернулась пасмурная погода, но зато воздух свежий. Отправиться на прогулку можно в "Аптекарский огород" — там умеют поторопить природу. Яркий ковер из самоцветов — и уже в эти выходные, как обещают, распустятся первые тюльпаны.