Названа причина аварийной посадки самолета на Кубани

Неисправность закрылок стала причиной крушения легкомоторного самолета в Отрадненском районе Краснодарского края. Такую версию приводит региональное управление СКР.

Самолет СП-30 около 13:15 12 апреля совершил аварийную посадку на поле близ хутора Столяров. Судя по кадрам, воздушная машина застряла в полосе деревьев и кустарника.

Пилот получил травмы и был госпитализирован, о его состоянии ничего не сообщается.