Еврокомиссия отказалась оценивать арест Ассанжа

Еврокомиссия по-прежнему не собирается комментировать арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что высказываться надлежит британским судьям, передает "Интерфакс".

Накануне официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас тоже не стал высказываться по делу Ассанжа, заявив, что политики должны умолкать, когда говорят судьи.

Джулиана Ассанжа арестовали 11 апреля после того, как Эквадор отказался предоставлять и далее ему убежище.