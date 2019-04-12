"Медведей" заподозрили в кибератаке на Минобороны Испании

В кибератаке на Министерство обороны Испании, которая была совершена в начале этого года, подозревают группировку Fancy Bear.

"Анализы без сомнения указывают на группу русских хакеров Fancy Bear", — сообщает интернет-издание Español со ссылкой на неназванные источники.

О том, что внутренняя компьютерная сеть испанского оборонного ведомства была взломана с помощью вируса, стало известно в марте. По данным газеты EL País, в общей сложности компьютеры находились под контролем хакеров около 3 месяцев. Ранее о том, кто стоит за этим нападением, не сообщалось. Однако в ходе проведения расследования появились данные, что "почерк" схож с методами группировки Fancy Bear, которую на Западе считают связанной с Россией.

Ранее этих же хакеров обвиняли во взломе серверов Демократической партии США и базы данных Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. Ряд СМИ, а также спецслужбы США утверждали, что группировка действует по заданию российских властей, однако никаких доказательств этому не нашлось, напоминает РИА Новости.