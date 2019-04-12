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12 апреля 201916:38

Землетрясение у Сулавеси: власти Индонезии сняли предупреждение о цунами

EPA

Цунами у берегов острова Сулавеси не будет. Индонезийские власти сняли предупреждение после произошедшего землетрясения магнитудой 6,8. Угроза цунами просуществовала только 40 минут, после этого предупреждение отменили.

Землетрясение у берегов индонезийского острова произошло 12 апреля в 14 часов 40 минут по московскому времени, сообщает РИА Новости. Очаг подземного удара залегал на глубине 13 километров, а эпицентр находился в 107 километрах к югу от населенного пункта Лувук и 85 километров от острова Бангтай. После землетрясения жителям центрального Сулавеси была предложена эвакуация.

Сильные толчки ощущались в городе Макассар — административном центре соседней провинции Южный Сулавеси. Здесь проживают около 1,3 миллиона жителей.

О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.

Индонезия пережила в 2018 году несколько разрушительных стихийных бедствий. Их жертвами стали или пропали без вести более 4200 человек. Это рекордно высокий показатель за последнее десятилетие. И это при том, что число природных катаклизмов превысило 2,4 тысячи, когда в 2017 году произошло более 2,8 тысячи катастроф.

Самая страшная трагедия 2018 года произошла в сентябре. Тогда от землетрясения и последовавшего за ним разрушительного цунами погибли более 2200 человек и несколько тысяч пропали без вести.

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