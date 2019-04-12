Маргарита Симоньян: что Ассанжу не простили США?

Против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа идет грязная игра — Эквадор его предал, Британия готовится сделать то же самое. Экстрадиция в США станет практически смертным приговором для человека, который просто не любит врать и не любит, чтобы врали ему.

Телеканал RT оказался единственным во всем мире агентством, снявшим арест Ассанжа.

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила о том, что лично знакома с Ассанжем уже девять лет, еще с тех пор, когда тот находился под домашним арестом. И на ее памяти журналист оказывался прав всегда, сколь дикими бы не выглядели его заявления.



Симоньян рассказала о самых громких из них — тех, которые ему не простили американцы. "Ассанжа обвиняют в изнасиловании в Швеции, но понятно, что он никаких шведок не насиловал. Он изнасиловал американский политический истеблишмент", — пояснила она.

Ассанж рассказал про пытки в Гуантанамо, за которые Америка оправдывается до сих пор. Также слил всему миру огромный массив дипломатических депеш, из которых стало понятно, какой фантастической коррупцией пронизан весь мир. Из этих депеш ясно, как США договариваются с другими странами.

Симоньян сообщила, что последние семь лет Ассанж провел в посольстве Эквадора практически в вакууме, в маленькой комнате, как в одиночной камере. Ему запрещалось выходить на улицу и общаться с кем-либо. По сути, журналиста сводили с ума.

Американский истеблишмент не успокоится, пока не отомстит Ассанжу и не покажет это всем остальным, чтобы не повадно было, считает главред RT.

"Ассанж своими расследованиями изменил внешнеполитический расклад в мире, вызвал много тектонических сдвигов в отношениях между лидерами государств. Он и дальше делал бы этот мир лучше, если бы они с ним не сделали то, что сделали. Мне очень больно и жалко, что Ассанж не пошел в наше посольство вместо эквадорского», — заключила Симоньян.