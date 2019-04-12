Литва пожаловалась России на угрозы дипломатам из-за приговора маршалу Язову

МИД Литвы направил ноту посольству России в Вильнюсе в связи с тем, что сотрудники литовского посольства в Москве якобы получили угрозы в свой адрес.

В российской дипмиссии в Литве сообщили, что нота уже передана в МИД России, передает ТАСС.

В российском диппредставительстве в Вильнюсе также сообщили, что все необходимые разъяснения в связи с этой ситуацией МИД России уже дал послу Литвы в Москве.

Кроме того, в МИД Литвы РИА Новости сообщили, что посол Литвы в РФ Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы в связи с угрозами, поступившими в адрес литовских дипломатов, хотя накануне сообщалось, что Мотузас был отозван из-за выдачи виз за взятки.

Ранее в литовском внешнеполитическом ведомстве журналистам рассказали, что их дипломаты в Москве получили письмо с угрозами, в котором их и членов семей призывают в течение месяца покинуть Москву.

Там также рассказали, что письмо было подписано организацией "Ветераны России" (в которую входят ветераны российских спецслужб), а угрозы связаны с обвинительным приговором по делу 13 января 1991 года.

Данным решением, вынесенным Вильнюсским окружным судом, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и еще 66 человек были объявлены "виновными в преступлениях против человечности". Язову литовский суд назначил 10 лет лишения свободы.



Первого апреля посольство Литвы обратилось в российский МИД с просьбой провести расследование, а также обеспечить физическую безопасность сотрудников посольства и членов их семей.

Однако, пожаловались литовские дипломаты, до настоящего момента никакой официальной реакции со стороны российского МИД или других ведомств якобы не поступало.

Вследствие этого 12 апреля в литовский МИД был вызван представитель посольства России, которому повторили данную просьбу.