Автобус, вспыхнувший на улице в Казани, сняли на видео

Днем в пятницу, 12 апреля, на проспекте Ямашева загорелся пассажирский автобус, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В момент возгорания, произошедшего в моторном отсеке, в салоне маршрутного транспортного средства находилось около 40 человек.

К счастью, пассажиры и водитель сумели благополучно эвакуироваться, в результате инцидента никто не пострадал.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, автобус получил существенные повреждения.

По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность.

Отметим, что сравнительно недавно на проспекте Ямашева в Казани уже полыхал общественный транспорт – в середине марта текущего года там сгорел трамвай, очевидцы сняли пожар на видео.