Анатолий Гриценко заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по обвинению в публичных призывах осуществлять теракты в России.

Речь идет о двух высказываниях экс-министра. Первое он сделал в 2014 году, когда призывал подрывать российские поезда, второе — в 2017 году, когда грозил терактами в Москве и Таганроге, сообщает телеканал "Россия 24".

В Басманном суде пояснили, что мера пресечения — то есть заключение под стражу — начнет исчисляться с момента экстрадиции Гриценко в Россию, либо с момента его задержания на российской территории, если это произойдет.

Ранее следственный комитет РФ объявил Гриценко в международный розыск.

В марте 2019 года Анатолий Гриценко участвовал в выборах президента Украины, но набрал только 6,9% голосов и не прошел во второй тур.