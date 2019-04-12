Неадекватный мужчина с ножом атаковал таксиста и его автомобиль в Ярославле. Видео

Настоящее побоище произошло днем в пятницу, 12 апреля, на Юбилейном мосту в Ярославле, где неадекватный мужчина напал на водителя такси и его автомобиль.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев утверждают, что пассажир набросился на таксиста с ножом, однако последний сумел вытолкнуть агрессора из салона авто.

Мужчина не успокоился и принялся методично крушить измазанную в крови легковушку, остановившуюся посреди проезжей части.

Конец бесчинствам положили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место конфликта и задержавшие дебошира.

Официальных данных о причинах противостояния, и характере травм, полученных его участниками, пока не поступало, однако, по предварительным сведениям, таксист получил несколько ножевых ранений.