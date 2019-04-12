Российские истребители шесть раз вылетали на перехват разведчиков

Российские вооруженные силы зафиксировали 27 самолетов-разведчиков у границ страны за минувшую неделю. 6 раз дежурным истребителям приходилось вылетать на перехват шпионов. Ни один иностранный самолет не вошел в воздушное пространство РФ без разрешения, сообщает Министерство обороны.

Кроме того, 12 апреля недалеко от Калининградской области был замечен разведывательный дрон RQ-4B ВВС США, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на авиационные мониторинговые ресурсы.