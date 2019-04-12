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12 апреля 201918:05

Американская элита отправила Трампу пророссийский "лучик света"

EPA

Бывший госсекретарь Джордж Шульц, бывший глава Пентагона Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн призвали президента США Дональда Трампа "перезагрузить" отношения с Россией, так как нынешняя политика изжила себя.

Американские политики также предложили лидерам двух стран выпустить совместную декларацию с осуждением применения ядерного оружия. По мнению авторов инициативы, это успокоит общественность и подтолкнет другие государства к сокращению ядерных арсеналов, передает РИА Новости.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, такие заявления как "лучик света". Однако данные фигуры находятся на периферии американского политического спектра, поэтому есть большой риск, что их призывы просто проигнорируют, считает он.

"Мы видим совершенно другие тенденции, идущие от мейнстрима: увеличение военного бюджета, выход из ДРСМД, модернизация ядерного оружия, попытка навязать России новую гонку вооружений", — пояснил аналитик свою точку зрения в беседе с RT.

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