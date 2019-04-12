В канун юбилея мужчины Аллы Пугачевой встретились в "Прямом эфире"
15 апреля Примадонна советской и российской эстрады отметит 70-летний юбилей. За все время, что горит ее звезда, за личной жизнью Аллы Пугачевой поклонники следили не менее пристально, чем за ее творчеством.
Какие-то из браков и романов, о которых судачили, были в ее реальной жизни, а какие-то приписывали ей после совместного исполнения песен лирической тематики.
В "Прямой эфир" в канун юбилея любимой певицы и женщины пришли ее мужья, артисты, снимавшиеся с ней в клипах, и те, кто с благодарностью вспоминает о поддержке, которую оказывала им Алла Борисовна.
Первый муж Пугаевой и отец ее дочери Кристины Миколас Орбакас рассказал, что Алла Борисовна, оказывается, во время регистрации их брака взяла фамилию мужа и стала Аллой Орбакене.
Вспомнил он и о веселой свадьбе, которую отмечали в пельменной. Мамы молодоженов несколько дней готовили еду, а отец Аллы Борис Михайлович достал три ящика коньяка.
За четыре года их совместной жизни супруги часто бывали в Литве, в маленьком домике на берегу моря росла Кристина.
Они были молоды и счастливы, вспоминает Миколас. Но этот союз распался. А вскоре в жизни певицы появился Александр Стефанович.
Второй муж Аллы Пучачевой, рассказывая об их первой встрече у поэта-песенника Леонида Дербенева, вспоминает ее как "рыжую, губастую, конопатую, очень симпатичную и стройную девушку".
Он пригласил Аллу в ресторан, где певица надрезала себе ножом палец и попросила "на досуге" определить ее группу крови. Прожили они душа в душу, но тоже четыре года, а потом расстались.
Третьего мужа любимой певицы страна узнала в 1989 году во время программы "Голубой огонек. 8 Марта". Евгений Болдин был самым терпеливым из ее мужчин и активно помогал ей в творчестве.
Затем в жизни Примадонны появился Сергей Челобанов. В студии программы он вспомнил, как Алла Борисовна помогала ему бороться с пагубными пристрастиями и даже вызывала домой начальника наркодиспансера и сжигала историю его болезни.
Три года длились их отношения, но и они подошли к концу, а в 1994-м поклонники жарко обсуждали громкую свадьбу Примадонны и Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге. Расписывал их сам мэр Северной столицы Анатолий Собчак.
О том, как развивались их отношения с Киркоровым, и как в жизни Аллы Пугачевой появился Максим Галкин, снято множество программ, написано огромное количество статей.
А вот о том, как и почему верная помощница певицы Люся перешла "по наследству" к Киркорову, что рассказал один из самых загадочных мужчин Примадонны Сэм Клебанов, какие редкие и, порой, шокирующие признания делала сама Алла Борисовна в разные годы своего творчества, любимые хиты, уникальные кадры из семейного архива и, конечно, самые сердечные поздравления с юбилеем, — только в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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