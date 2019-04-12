Приезжие попытались сжечь купеческий дом в Дмитровском кремле

Двое ранее судимых приезжих попытались сжечь имеющий охранный статус купеческий дом XIX века на территории музея-заповедника "Дмитровский кремль", сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД. За последний год это уже четвертая попытка спалить памятник архитектуры. Злоумышленников сняла камера наблюдения.

Мужчин с канистрами в руках на Кропоткинской улице дмитровские полицейские заметили около половины третьего ночи 10 апреля — они готовились поджечь дом Новоселовых, памятник архитектуры федерального значения. Сбежать от стражей порядка им не удалось, но в отделении они отказались признавать свою вину и заявили, что не знакомы друг с другом.

В городе предполагаемые злоумышленники ориентировались плохо, что неудивительно — в подмосковную Яхрому они перебрались менее двух лет назад. И 25-летний выходец из Омска, и 31-летний уроженец Азербайджана ранее были судимы. Говорить о заказчике поджога они не стали, настаивая на том, что просто прогуливались по городу, канистры же взяли в гараже.

За покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества им грозит до пяти лет лишения свободы.

Покоя пироманам в Дмитрове не дает не только дом Новоселовых, но и второй из имеющих охранный статус местных купеческих домов, прежде принадлежавший семейству Клятовых, — оба строения серьезно пострадали, и общественники опасаются их полного уничтожения, если не начнутся реставрационные работы.