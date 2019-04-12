Три пули в спину: в Питере убит бизнесмен Владимир Кулебакин

В Санкт-Петербурге застрелен предприниматель Владимир Кулебакин. По некоторым данным, он занимался гостиничным бизнесом. Киллер трижды выстрелил из пистолета с глушителем в спину своей жертве. От ранения Кулебакин скончался в больнице. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных средств.

Бизнесмена Владимира Кулебакина убили в собственном доме на севере Петербурга, сообщает программа "Дежурная часть" на канале "Россия 24". Киллер стрелял из пистолета с глушителем. Утром 12 апреля неизвестный вошел в особняк на Полевой улице в Парголове и трижды выстрелил в спину хозяина дома. Раненый Кулебакин умер в больнице. Фото предполагаемого киллера в куртке, с усами и в очках получено с камер видеонаблюдения. Впрочем, не исключено, что так убийца замаскировался.

Погибшему недавно исполнилось 68 лет. В Петербург он приехал из Архангельска. Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ. В 2005 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности – аренда недвижимости.

По данным "Фонтанки", Кулебакин, занимаясь гостиничным бизнесом, имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, Песочной и Полевой улицах в Парголове. В основном предприниматель оборудовал жилье под хостелы. На Полевой улице, 14, где произошло убийство, расположены два дома – предположительно, хозяйский трехэтажный особняк и двухэтажный хостел.

С 2015 года Росреестр и власти Петербурга вели с Кулебакиным тяжбы по поводу занятых участков и построенных на них объектов, следует из базы ГАС "Правосудие".