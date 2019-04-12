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12 апреля 201918:01

Машина провалилась в яму на дороге около областной администрации в Смоленске

Youtube/smolnarod.ru

В пятницу, 12 апреля, автомобиль угодил в яму, образовавшуюся на пересечении улиц Пржевальского и Ногина в центре Смоленска неподалеку от зданий администрации Смоленской области и Смоленского государственного университета.

 

Дорожный провал образовался на парковке. Как отмечают СМИ, очевидец заметил неладное и успел предупредить одного из автовладельцев, который отогнал свое транспортное средство в безопасное место.

Второй автолюбитель, чье авто находилось в зоне провала, так и не появился, поэтому минивэн из ямы пришлось извлекать при помощи эвакуатора.

В результате инцидента никто не пострадал, специалисты выяснить причины ЧП и работают над устранением его последствий.

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