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12 апреля 201919:03

Медведев и Песков заработали больше Путина

Global Look Press

Владимир Путин в 2018 году заработал меньше на 1 миллион 300 тысяч рублей, чем премьер-министр России Дмитрий Медведев. Больше президента России, как следует из налоговых деклараций, заработал даже его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Доходы Путина за 2018 год вернулись на уровень 2016 года – 8 миллионов 600 тысяч рублей, отмечает "Интерфакс". Значительный рост доходов главы российского государства в 2017 году объяснялся продажей земельного участка в 1500 квадратных метров. Тогда доход президента составил 18 миллионов 728 тысяч рублей.

В списке движимого и недвижимого имущества Путина последние несколько лет подряд не происходит изменений. У Путина в собственности две квартиры площадью 77 и площадью 153,7 квадратных метра, гараж и гаражное место по 18 квадратных метров. Также Путин владеет двумя машинами – ГАЗ-М21 "Волга" и "Нива" (ВАЗ-2121), а также прицепом у "Ниве" "Скиф".

Доход российского премьера Дмитрия Медведева в 2018 году увеличился за год на 1 миллион 400 тысяч рублей. Из декларации 2018 года следует, что он заработал за 12 месяцев 9 миллионов 917 тысяч рублей. В 2016 и 2017 годах доходы Медведева незначительно снижались. В общей сложности доходная часть бюджета главы российского правительства уменьшилась на 200 тысяч рублей. Это связано с уменьшением дохода от процентов по банковским вкладам.

Медведев арендует на 49 лет участок земли площадью 47 соток, а также за ним числится квартира в 367 квадратных метров. Она – в безвозмездном пользовании у Светланы Медведевой.

Автопарк Медведева также обширнее путинского. Это ГАЗ-20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга", а за Светланой Медведевой числится Volkswagen Golf, а также два машиноместа. Доход 54-летней Светланы Медведевой второй год подряд декларируется на нулевой отметке. Никакой информации о доходах и имуществе их сына Ильи в декларации нет: закон не обязывает предоставлять такую информацию относительно совершеннолетних детей.

12 миллионов 795 тысяч рублей в 2018 году заработал Дмитрий Песков. Это меньше, чем Песков заработал годом ранее – 14 миллионов 343 тысячи рублей. В 2016 году личный доход Пескова был 12,8 миллиона рублей, а в 2015 году — 36,7 миллиона рублей из-за вступления в наследство. В 2014 году Песков заработал 9 миллионов 180 тысяч рублей, а в 2013 году — 9 миллионов 210 тысяч рублей.

Его жена, фигуристка Татьяна Навка за год заработала 218 миллионов 600 тысяч рублей. В 2017 года Навка стала одной из самых состоятельных кремлевских жен. Тогда ее заработок составлял 200 миллионов 385 тысяч рублей.

Так что теперь ей просто пришлось подтвердить свой статус: она задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России, плюс одно машиноместо.

У олимпийской чемпионки по фигурному катанию два автомобиля Mercedes премиум-класса и мотовездеход. В 2017 году у нее в декларации была также записана и 126-метровая квартира в США, но сейчас в ее собственности эта недвижимость не значится, как и автомобиль Lexus. Так что Навка снова заработала больше своего супруга. На этот раз разница составляет 17 раз.

Сведения о доходах и имуществе сотрудников администрации президента России и членов их семей за 2018 год опубликованы на сайте Кремля.

Среди жен чиновников второе место заняла супруга начальника управления президента по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова. Она владеет двумя участками земли, двумя квартирами и двумя жилыми домами. Да и зарабатывает впятеро больше мужа – более 32 миллионов рублей.

Вслед за ней по уровню доходов находится жена полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Ее доход приближается к 17,5 миллиона рублей. В собственности супруги Цуканова несколько производственных зданий, технических объектов, складов, земельный участок, а также два автомобиля премиум-класса. Как и супруг, жена Цуканова владеет мотоциклом Harley-Davidson.

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