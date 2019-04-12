Россиянка взяла бронзу на World Press Photo-2019

Судьи международного фотоконкурса World Press Photo присудили третье место в категории "портрет" российской фотохудожнице Алене Кочетковой. Ее серия "Как я болела" была посвящена борьбе с раком, сообщается на сайте конкурса.

Жюри конкурса присудило премию автопортрету Кочетковой, который был сделан, когда автор проекта проходила курс химиотерапии.

По словам фотохудожницы, она хотела поддержать людей, которые болеют раком.

Ранее сообщалось, что первый приз на престижном фотоконкурсе получил постановочный снимок.