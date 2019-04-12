Глава ЦПК ответил ученому, назвавшему космонавтов бесполезными

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов встал на защиту космонавтов, деятельность которых ранее ученый РАН назвал бесполезной.

По мнению Власова, такая радикальная позиция не пойдет на пользу никому. "Люди без подпорки автоматов не смогут работать, а автоматы — без влияния людей, особенно в деятельности на других планетах. Без людей нам не обойтись", — уверен Павел Власов, передает ТАСС.

Ранее научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев высказал мнение, что все открытия в космосе давно уже делают роботы, поэтому космонавты для науки стали бесполезны. По его словам, космонавты на орбите в основном занимаются собственным жизнеобеспечением и изучают, "кто у них там дырки просверливает".

Отверстие в корабле "Союз" было обнаружено в августе 2018 года после двух месяцев полета пилотируемого российского корабля в составе МКС. Станция стала терять воздух. Космонавты заделали найденное отверстие ремонтным составом "Герметалл". После этого его еще раз пришлось для надежности заклеивать. 20 декабря 2018 года экипаж благополучно вернулся на поврежденном "Союзе" на Землю.