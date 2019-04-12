Порошенко приехал к Макрону после Зеленского

Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко. На этот раз во Франции, в Елисейском дворце. Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встречу Зеленский попал не с главного подъезда к резиденции главы Пятой Республики, а воспользовался одним из запасных выходов. Позже на встречу с Макроном из Берлина после переговоров с фрау Ангелой Меркель прибыл Порошенко. Канцлеру Германии Порошенко заявил, что продолжит бороться против строительства балтийского газопровода "Северный поток-2".

Встреча Зеленского и Макрона продолжалась чуть менее получаса, сообщает РИА Новости. После этого в графике президента Макрона началось вручение верительных грамот 60 послам иностранных государств.

Зеленский охотно поделился с журналистами своими впечатлениями о встрече. Он оценил атмосферу встречи, как классную и теплую. При этом он отметил, что встреча с Макроном была конструктивной.

"Мы обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины, — пояснил Владимир Зеленский. — О жизни, о главном говорили. О прекращении войны на Донбассе".

В Елисейском дворце подчеркнули, что Владимиру Зеленскому приготовили более неформальный прием, а действующего президента Украины Петра Порошенко встретили со всеми почестями, которые положены главе государства. Правда, начало встречи тоже задержалось. Но если к Макрону немного опоздал Зеленский, то на встречу с Порошенко запоздал Макрон: он задержался на официальной церемонии вручения верительных грамот.

Высказывания Петра Порошенко в Берлине уже вызвали недоумение, например, в Донбассе. В частности, Порошенко заявил, что очередное (пасхальное) перемирие наступит в Донбассе 18 апреля. Пиар-ходом это высказывание тут же назвал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Подобная предвыборная риторика не может восприниматься нами всерьез", — подчеркнул Пушилин, расценивший одностороннее заявление Порошенко как несбыточные предвыборные обещания.

21 апреля на Украине пройдет второй тур голосования на выборах президента. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. При этом по опросам общественного мнения перед вторым туром Зеленский лидирует с большим отрывом. За него готовы голосовать почти на 30 процентов больше украинских избирателей, чем за Порошенко. Проигравший в первом туре Порошенко идет на отчаянные меры, всячески старается сократить разрыв: его предвыборный штаб обвиняет Зеленского в наркомании, запускает видео, где Зеленского сбивает КамАЗ, а сам Порошенко заявляет, что он никогда не притеснял на Украине русский язык и православную церковь, а также на Украине расклеиваются плакаты с изображением Порошенко и Путина, на которых граждан страны призывают "сделать правильный выбор".