Стальвира Оршуш стала чемпионкой Европы по борьбе

В Бухаресте проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. Россиянка Стальвира Оршуш завоевала золотую медаль в весовой категории до 53 кг.

В финале Стальвира Оршуш обыграла украинку Лилию Горишную. Третье место поделили Джессика Блаcке и Ванесса Колодинская из Белоруссии. 25-летняя Оршуш подтвердила свои чемпионские полномочия.

Эта медаль стала десятой для сборной России на этом первенстве. В копилке нашей команды три золотые, три серебряные, четыре бронзовые медали.