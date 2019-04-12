Полиция Эквадора отпустила соратника Ассанжа

Посольство Эквадора в Швеции сообщило, что задержанный накануне соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа был допрошен и затем освобожден.

Ранее сообщалось, что полиция Эквадора задержана гражданина Швеции Ола Бини, который пытался уехать из Эквадора в Японию. Его называли помощник основателя WikiLeaks, однако адвокат Ассанжа опроверг эту информацию, сказав, что это его друг, а не советник.

Кроме того, отмечалось, что будто бы этот "ключевой член WikiLeaks и близкий Ассанжу человек" несколько раз путешествовал с экс-главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в разные страны. В частности, назывались Колумбия, Испания и Венесуэла.

Об этом, а также о том, что "есть данные о проживающих в Эквадоре двух русских хакерах, которые также могли быть связаны с Ассанжем", накануне заявила глава министерства внутренних дел Мария Паула Ромо.



Патиньо знакомство с "соратником" Ассанжа отрицает. Об этом он, в частности, написал в своем "Твиттере".

"Я никогда в жизни его не видел и не знаю его. Не говоря уже о том, чтобы совершать с ним поездки", — написал экс-глава эквадорского МИД. Отверг он и предположении о знакомстве с некими "русскими хакерами", живущими в Эквадоре.

По словам Патиньо, единственные русские, кого он знает, это президент России Путин, глава МИД Лавров и российский посол в Эквадоре, передает ТАСС.

Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища, в результате полиция Лондона 11 апреля вошла в посольство этой страны в Великобритании и арестовала основателя WikiLeaks.