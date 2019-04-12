В Австралии появилось кладбище с могилами погибших персонажей "Игры престолов"

Представители австралийской телекомпании Foxtel, которая транслирует "Игру престолов" открыло близ Сиднея кладбище с могилами погибших героев шоу. Туристы могут полюбоваться на усыпальницы Кхала Дрого, Мизинца, Рамси Болтона, Ходора, Тайвина Ланнистера и многих других.

Кроме того, на необычном кладбище есть и семейные склепы. В одном из них захоронены Нэд Старк, его жена Кейтилин, а также Рикон, Робб и его супруга Талиса.

Кладбище будет открыто до 14 апреля включительно.

Финальный сезон "Игры престолов" стартует уже 14 апреля. В России премьера состоится на онлайн-сервисе Amediateka.