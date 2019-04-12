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12 апреля 201921:06 Дмитрий Петров

Звезды становятся ближе: Путин на "Энергомаше" поставил новые задачи перед российским космосом

12 апреля президент России приехал в подмосковные Химки, где находится НПО "Энергомаш" — ведущий российский производитель ракетных двигателей. Его продукция стоит на всех отечественных носителях от "Союза" до "Ангары", даже устанавливается на американские ракеты. Глава государства ознакомился с разработками предприятия и пообщался с коллективом, сообщив при этом сразу несколько важных новостей, причем не только о космосе.

Новейшая разработка НПО "Энергомаш" — ракетный двигатель РД-171МВ. Тяга — 800 тонн. На сегодня это самый мощный жидкостной ракетный двигатель в мире. Достаточно сказать, что его сердце — турбонасосный агрегат — за одну секунду прокачивает до двух с половиной тонн топлива. Впереди — огневые испытания. А уже в 2020 году "Энергомаш" построит еще три таких двигателя.

Новая система защиты, новые материалы и возможность многократного использования делают его лучшим. Конкурентов и близко нет!

"У нас в 2021 году поставка первых двигателей. Мы в этом году должны провести три огневых испытания", — поясняет генеральный директор АО "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов.

Здесь же представлены и другие перспективные разработки. Прежде всего — двигатели на альтернативных видах топлива: на водороде и метане.

"Говорил я с "Газпромом". Они там же рядом с Восточным строят завод. Фактически всю единую инфраструктуру заправки ракеты можно сделать сообща и перейти на метановый двигатель, возвращаемый. Это очень серьезный шаг. Это наше будущее", — отметил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Путину показывают цех сборки, где на стендах изделия, уже почти готовые к отправке заказчику. В соседнем цехе речь заходит о перспективных проектах — новые двигатели, новое топливо. Дело большое — нужно действовать сообща.

"Сможем ли мы рассчитывать на поддержку государства в данном процессе?" – интересуются

"Речь идет о 5 миллиардах рублей. Но я думаю, что мы их найдем. 5 миллиардов, да?" – уточняет Путин.

"5 миллиардов 600 миллионов", — отвечают президенту.

"Не проскочишь просто так, — шутит глава российского государства. — 5 миллиардов 600 миллионов. Хорошо".

"Энергомаш" — уникальное предприятие. Каждая вторая ракета-носитель работает на двигателях его производства. 12 тысяч ракетных двигателей и почти две с половиной тысячи успешных пусков за всю историю.

Конструкторский гений Валентина Глушко до сих пор служит отечественной космонавтике. Но в жесткой конкурентной борьбе, когда начинается новая космическая гонка, приходится искать и новые формы. Поэтому и создается в столице Национальный космический центр, где под одной крышей будут сконцентрированы инженерно-конструкторские, технологические силы. Это позволит воплотить в жизнь самые передовые инженерные идеи.

"Этот проект примерно будет стоить 25 миллиардов, — говорит Владимир Путин. — Но рассчитываем, что в 2022 году уже контур появится. Мне представляется, что это должен быть центр мирового класса. И конечно, для таких как вы, молодых перспективных специалистов, мне кажется, будет очень интересно. Я думаю, что мы там можем создать до 20 тысяч новых высококлассных рабочих мест".

Для молодых специалистов актуальна и тема воинского призыва.

"Мы движемся в направлении создания профессиональной армии, то есть призыв постепенно-постепенно будет уходить в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующие финансовые возможности, — перешел Путин к вопросу призыва в армию. — Профессиональная армия в связи с усложнением военной техники, а это очевидный факт, высшей степени востребована".

Подмосковные Химки, где находятся основные мощности "Энергомаша", страдают от постоянных пробок. Это общеизвестная проблема. А по высокоскоростной магистрали добираться — дорого.

"К сожалению, это является одной из причин оттока кадров, — спросил президента о транспортной доступности "Энергомаша" один из сотрудников корпорации. — Ведь ежедневно оплачивать проезд по платному участку дороги — это весьма накладно".

"Здесь, конечно, вряд ли сможем нагнуть инвесторов, потому что с иностранным участием проект сделан, — задумался Владимир Путин. — И у них существуют определенные выработанные заранее правила эксплуатации и, главное, возврата кредитных средств. Они же на кредиты все это строили. Хотя они, по-моему, и так сделали нам скидку. Поэтому здесь может быть что: не их заставлять снижать цену, а как-то субсидировать проезд".

Министерству транспорта и губернатору Московской области президент дал задание — найти решение, как разгрузить дорогу между старыми и новыми Химками.

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