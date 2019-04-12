Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 апреля 201921:15 Александр Ревунов

Здравый смысл победил: оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц

Суд в Брянске полностью оправдал жителя поселка Локоть Владимира Иванченкова — орнитолог-любитель долгие годы выхаживал раненых краснокнижных птиц без разрешения и попал за это под уголовное дело. За спасителя беркутов вступились жители поселка и пользователи соцсетей, которые собрали в его защиту десятки тысяч подписей.

Признавать свою вину Владимир Иванченков отказывался. Орнитолог-любитель уверен, что на скамье подсудимых должны находиться сотрудники полиции, отобравшие у него беркутов.

Август 2018 года: гордых птиц полицейские трамбуют в коробки как вещдок. Лапы фиксируют скотчем. На улице стоит 40-градусная жара. Птицам тесно и нечем дышать. Потом их бросают в багажник. Из трех орлов до центра реабилитации живым доехал лишь один.

Про своих любимцев Владимир Иванченков может рассказывать часами. Птицы попали к нему искалеченными, пережив волчьи капканы, охотничий плен и обморожения. Полуживых беркутов Владимир выходил и хотел отпустить на свободу. Но орлы стали совсем ручными. У зоолюбителя они прожили 15 лет. После варварской конфискации от краснокнижных птиц остались только перья.

"Жили-жили, не мешали никому, а тут пришли и убили. Лучше бы тогда уж с огнеметом пришли и все сожгли. А так убивали медленно и мучительно", — сетует Владимир Иванченков.

Об увлечении Владимира Иванченкова знал весь поселок Локоть. Раненых и больных птиц ему несли со всей округи. Когда в регионе началась операция "Браконьер", беркутов изъяли и завели на зоолюбителя уголовное дело по статье "Незаконный оборот диких животных, занесенных в Красную книгу". Иванченкову грозил штраф до миллиона рублей или срок до трех лет.

За Владимира вступились не только зоозащитники, десятки тысяч человек требовали освободить орнитолога-любителя от уголовной ответственности.

- Остались одни воспоминания. Вольер позволял птицам жить безбедно.

Конечно, по закону Иванченков должен был получить официальное разрешение на содержание беркутов, либо передать их в специальный питомник. Но ни один российский питомник не хотел брать к себе птиц-инвалидов. Не отвечал на письма и Росприроднадзор. Все эти факты сегодня учел мировой суд.

- Суд постановил: оправдать Иванченкова за отсутствием состава преступления.

Тем не менее, финальную точку в этом деле ставить еще рано. Владимир Иванченков намерен добиваться наказания за смерть своих питомцев, полагая, что именно непрофессиональные действия сотрудников полиции привели к гибели краснокнижных беркутов.

Сейчас

20:44

В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся

19:50

ЕС подумывает о новых пошлинах на американские товары

19:44

Парусник "Седов" не пустили в польские территориальные воды

19:20

Порошенко приехал к Макрону после Зеленского

18:15

Медведев и Песков заработали больше Путина

17:55

Три пули в спину: в Питере убит бизнесмен Владимир Кулебакин

16:49

Анатолий Гриценко заочно арестован

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Звезды становятся ближе: Путин на "Энергомаше" поставил новые задачи перед российским космосом

Звезды становятся ближе: Путин на "Энергомаше" поставил новые задачи перед российским космосом

59 минут назад
Америка ликует: Ассанж дает повод снова поговорить о вмешательстве в выборы

Америка ликует: Ассанж дает повод снова поговорить о вмешательстве в выборы

1 час назад
Парусник "Седов" не пустили в польские территориальные воды

Парусник "Седов" не пустили в польские территориальные воды

2 часа назад
Политические смотрины в Европе: Зеленский и Порошенко провели первую пробу сил

Политические смотрины в Европе: Зеленский и Порошенко провели первую пробу сил

1 час назад
Яблоко санкционного раздора. Поставки в РФ из РБ остановлены

Яблоко санкционного раздора. Поставки в РФ из РБ остановлены

1 час назад
Здравый смысл победил: оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц

Здравый смысл победил: оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц

50 минут назад
Три пули в спину: в Питере убит бизнесмен Владимир Кулебакин

Три пули в спину: в Питере убит бизнесмен Владимир Кулебакин

4 часа назад
Экс-главком ВДВ: призыв в армию могут отменить через 10-15 лет

Экс-главком ВДВ: призыв в армию могут отменить через 10-15 лет

2 часа назад
ЕС подумывает о новых пошлинах на американские товары

ЕС подумывает о новых пошлинах на американские товары

1 час назад
МУС отреагировал на отказ в выдаче Омара аль-Башира

МУС отреагировал на отказ в выдаче Омара аль-Башира

6 часов назад
Нейросеть придумала новый вид спорта

Нейросеть придумала новый вид спорта

3 часа назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

6 часов назад
В "Зарядье" покажут воображариум Уильяма Шекспира

В "Зарядье" покажут воображариум Уильяма Шекспира

9 часов назад
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

11.04.2019 15:14
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся

В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся

1 час назад
"Крылья Советов " выиграли у "Рубина" волжское дерби

"Крылья Советов " выиграли у "Рубина" волжское дерби

1 час назад
Глава ЦПК ответил ученому, назвавшему космонавтов бесполезными

Глава ЦПК ответил ученому, назвавшему космонавтов бесполезными

2 часа назад
Petro Incognito: стали известны имена, под которыми тайно путешествует семья Порошенко

Petro Incognito: стали известны имена, под которыми тайно путешествует семья Порошенко

2 часа назад
Россиянка взяла бронзу на World Press Photo-2019

Россиянка взяла бронзу на World Press Photo-2019

2 часа назад
Медведев и Песков заработали больше Путина

Медведев и Песков заработали больше Путина

3 часа назад
В канун юбилея мужчины Аллы Пугачевой встретились в "Прямом эфире"

В канун юбилея мужчины Аллы Пугачевой встретились в "Прямом эфире"

3 часа назад
В знаменитой сталинской высотке продают пятиэтажную квартиру

В знаменитой сталинской высотке продают пятиэтажную квартиру

3 часа назад
Женщина представилась ребенком, чтобы не оплачивать коммунальные долги

Женщина представилась ребенком, чтобы не оплачивать коммунальные долги

4 часа назад
Безрассудно и рискованно? Китайские учёные создали ГМ-макак с человеческим геном развития мозга

Безрассудно и рискованно? Китайские учёные создали ГМ-макак с человеческим геном развития мозга

4 часа назад
Российские истребители шесть раз вылетали на перехват разведчиков

Российские истребители шесть раз вылетали на перехват разведчиков

4 часа назад
Анатолий Гриценко заочно арестован

Анатолий Гриценко заочно арестован

4 часа назад
За свои программы никогда не было стыдно: откровенные шоу Валерия Комиссарова

За свои программы никогда не было стыдно: откровенные шоу Валерия Комиссарова

6 часов назад
Киев объявил в розыск капитана "Норда"

Киев объявил в розыск капитана "Норда"

6 часов назад
Москва вошла в десятку городов со стремительно дорожающим жильем

Москва вошла в десятку городов со стремительно дорожающим жильем

7 часов назад
Жизнь после года в космосе: подведены итоги масштабного исследования астронавтов-близнецов

Жизнь после года в космосе: подведены итоги масштабного исследования астронавтов-близнецов

7 часов назад
Новейший ЗРК "Витязь" пошел в серию

Новейший ЗРК "Витязь" пошел в серию

7 часов назад
Парадный Aurus Senat попал на видео

Парадный Aurus Senat попал на видео

7 часов назад
Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова

Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова

8 часов назад
Huawei представила аналог iPad Pro на Windows с чипом Qualcomm

Huawei представила аналог iPad Pro на Windows с чипом Qualcomm

8 часов назад
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России

Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России

9 часов назад
Лучшие мультфильмы про космос

Лучшие мультфильмы про космос

11 часов назад
Новинки Acer: "домашний суперкомпьютер" и ноутбук с выдвижной клавиатурой

Новинки Acer: "домашний суперкомпьютер" и ноутбук с выдвижной клавиатурой

11 часов назад
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

09.04.2019 15:39
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

09.04.2019 10:06