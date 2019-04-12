Здравый смысл победил: оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц

Суд в Брянске полностью оправдал жителя поселка Локоть Владимира Иванченкова — орнитолог-любитель долгие годы выхаживал раненых краснокнижных птиц без разрешения и попал за это под уголовное дело. За спасителя беркутов вступились жители поселка и пользователи соцсетей, которые собрали в его защиту десятки тысяч подписей.

Признавать свою вину Владимир Иванченков отказывался. Орнитолог-любитель уверен, что на скамье подсудимых должны находиться сотрудники полиции, отобравшие у него беркутов.

Август 2018 года: гордых птиц полицейские трамбуют в коробки как вещдок. Лапы фиксируют скотчем. На улице стоит 40-градусная жара. Птицам тесно и нечем дышать. Потом их бросают в багажник. Из трех орлов до центра реабилитации живым доехал лишь один.

Про своих любимцев Владимир Иванченков может рассказывать часами. Птицы попали к нему искалеченными, пережив волчьи капканы, охотничий плен и обморожения. Полуживых беркутов Владимир выходил и хотел отпустить на свободу. Но орлы стали совсем ручными. У зоолюбителя они прожили 15 лет. После варварской конфискации от краснокнижных птиц остались только перья.

"Жили-жили, не мешали никому, а тут пришли и убили. Лучше бы тогда уж с огнеметом пришли и все сожгли. А так убивали медленно и мучительно", — сетует Владимир Иванченков.

Об увлечении Владимира Иванченкова знал весь поселок Локоть. Раненых и больных птиц ему несли со всей округи. Когда в регионе началась операция "Браконьер", беркутов изъяли и завели на зоолюбителя уголовное дело по статье "Незаконный оборот диких животных, занесенных в Красную книгу". Иванченкову грозил штраф до миллиона рублей или срок до трех лет.

За Владимира вступились не только зоозащитники, десятки тысяч человек требовали освободить орнитолога-любителя от уголовной ответственности.

- Остались одни воспоминания. Вольер позволял птицам жить безбедно.

Конечно, по закону Иванченков должен был получить официальное разрешение на содержание беркутов, либо передать их в специальный питомник. Но ни один российский питомник не хотел брать к себе птиц-инвалидов. Не отвечал на письма и Росприроднадзор. Все эти факты сегодня учел мировой суд.

- Суд постановил: оправдать Иванченкова за отсутствием состава преступления.

Тем не менее, финальную точку в этом деле ставить еще рано. Владимир Иванченков намерен добиваться наказания за смерть своих питомцев, полагая, что именно непрофессиональные действия сотрудников полиции привели к гибели краснокнижных беркутов.