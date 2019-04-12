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12 апреля 201921:42 Андрей Григорьев

Что это было: очная дискуссия Порошенко и Зеленского поразила Украину

EPA

МВД Украины 12 апреля пообещало привлечь рекордное число полицейских, чтобы обеспечить безопасность дебатов между кандидатами в президенты. Правда, в том, что эти дебаты вообще состоятся, пока не уверен никто. Особенно после той своеобразной репетиции, которую кандидаты внезапно устроили на одном из телеканалов.

В эфир программы "Право на власть" Петр Порошенко ворвался без пиджака, на ходу надевая под него микрофон, и без приглашения. За это телекомпания "1+1" собирается подать на него в суд. Порошенко потребовал немедленно связаться с Владимиром Зеленским. Первый публичный разговор кандидатов в президенты — базарная перепалка.

"Пан президент, вы закончили?" – интересуется Зеленский.

"Нет, я не закончил. Умейте терпеть. Послушайте меня", — призывает своего оппонента президент Порошенко.

"Нашу команду никто не будет ставить в позицию", — предупреждает президента победитель первого тура президентских выборов на Украине.

"Умейте терпеть, послушайте", — снова стучит в закрытую дверь Порошенко.

"А теперь закончил я. 19 числа в НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", — напоминает Порошенко о времени и месте дебатов Владимир Зеленский.

В трубке и в студии — короткие гудки, а среди зрителей — недоумение: что это вообще было?

"То, что я увидела, мне кажется, больно ранит душу всем украинцам. Я увидела разрушение статуса должности президента, унижение украинского государства", — сожалеет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Дебаты очные на многотысячном стадионе "Олимпийский" до сих пор под вопросом.

"Уважаемые кандидаты в президенты и их команды! 14 апреля 2019 года в 14:00 на НСК "Олимпийском" действительно состоятся дебаты, а именно панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019. Прошу прекратить запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас! С уважением, ваш избиратель", — пояснил в своем Facebook организатор мероприятия.

А с 19 по 21 час тут вообще собирались проводить книжную ярмарку. Но МВД уже объявило — на предвыборных дебатах сотрудников в оцеплении будет больше, чем на прошлогоднем финале Лиги чемпионов. Зеленскому полиция предоставила усиленную охрану, после того как в Сети появилось это видео, на котором кандидата сбивает КамАЗ.

"Я видел этот безобразный ролик, помещенный на официальном канале штаба президента. У нас, к сожалению, за последний год было слишком много ситуаций, когда общественные деятели получали сначала угрозы, "хи-хи", потом шутки, потом реальные травмы и трагические случаи", — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Создатели ролика сегодня представили альтернативный финал.

"Потому что он под кайфом", — гласит продолжение видеоролика, на котором на Зеленского сверху сыпется белый порошок.

Скандальных откровений ждали от бывшего сотрудника Зеленского, уволенного из шоу. Но тот разочаровал.

"Он употреблял? Нет! Я говорю всем, что это неправда!" – категорично с порога отвергает все обвинения в употреблении наркотиков Зеленским экс-участник студии "Квартал 95" Денис Манжосов.

Тогда порылись в архивах и обнаружили другие виртуальные злодейства. В сериале "Слуга народа" Зеленский расстреливает Верховную раду, хоронит президента, между прочим, по всем признакам напоминающего Порошенко.

"Мы даже сжечь в крематории его не можем, — произносит персонаж, которого играет актер Владмиир Зеленский, — потому что цена на газ при нем и его усилиями стала такой, что умереть не встать".

Разве это не экстремизм и не угрозы жизни соперника?

"Будет ли сегодня так же зеркально заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителя главной роли?" – интересуется первый зампред Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

А еще проверят — служил ли Зеленский в армии?

Зато, когда речь идет о явных нарушениях, как например, деньги, которые предлагали избирателям в Волынской области, где скупщиков голосов взяли с поличным, то правоохранительные органы аккуратно сообщают, что делалось это в интересах неведомого кандидата П.

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