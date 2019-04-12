Белорусской контрабандой займутся Минтранс и ФСБ

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять меры для того, что пресечь серые схемы транзита животноводческой продукции Белоруссии через территорию России.

В пресс-службе ведомства отметили, что с февраля на постоянной основе анализировали транзитные поставки через территорию России подконтрольной продукции из Белоруссии в адрес получателей в Казахстане и Киргизии.

Всего были выявлены 37 компаний, задействованных в серых поставках белорусской животноводческой продукции в Россию, передает "Интерфакс".

Кроме того, с 12 апреля Росссельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку в ведомстве не исключают, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из санкционных стран.

В ведомстве также сообщили, что возможно введение ограничений на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

Тем временем, в Петербурге Россельхознадзор обнаружил склад, куда поставлялась запрещенная белорусская молочная продукция. Кроме того, там производилась фальсифицированная и контрафактная продукция.

Отмечается, что в помещении склада в антисанитарных условиях находилось больше 130 тонн сухой молочной продукции, были установлены факты ее перефасовки, перемаркировки и смешивания.

Ведомство также отметило, что располагают подтвержденными фактами ложного транзита.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, со своей стороны, сравнил подобные запреты и действия с санкциями.