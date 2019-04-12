Сочинские фигуристы выиграли короткую программу на ЧМ по фигурному катанию в Японии

Сочинские фигуристы Александр Энберт и Наталья Забияко выиграли короткую программу в рамках командного Чемпионата мира по фигурному катанию в Фукуоке. Спортсмены заработали 75,8 балла.

Французский дуэт Морган Сипре и Ванесса Джеймс заняли второе место с результатом 73,48 балла, а замкнули тройку лидеров итальянская пара Маттео Гуаризе и Николь Делла Моника. Они заработали 69,77 балла, сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Напомним, сейчас сборная России идет на третьем месте в общем зачете турнира. В соревнованиях участвуют команды из Японии, Франции, Италии, США, Канады и России.