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12 апреля 201920:31

Трансфер Погба вызвал разногласия между Зиданом и Пересом

EPA

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и президент "сливочных" Флорентино Перес не могут сойтись в едином мнении касательно возможного приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба.

Зидан, накануне вновь вставший у руля "Королевского клуба", желает видеть Погба в команде. Однако, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es, босс "Реала" не разделяет восхищений наставника клуба относительно покупки хавбека. Перес считает, что Погба не является игроком первоочередной необходимости.

Кроме того, Переса смущает ценник чемпиона мира в составе сборной Франции – он оценивается в 150 миллионов евро. Президенту клуба не добавляет уверенности в этом трансфере и состоявшийся в "МЮ" конфликт между Погба и экс-наставником "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Напомним, что в текущем сезоне Погба провел в футболке "Манчестера" 40 игр, в которых отметился 14 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

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