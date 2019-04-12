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12 апреля 201921:05 Андрей Архипов

Яблоко санкционного раздора. Поставки в РФ из РБ остановлены

“Если яблоки возят через границу, значит это кому-нибудь нужно”, — так можно перефразировать фразу о том, что ничего не происходит без чьей-то заинтересованности.

Вот только борьба с фальсифицированной документацией и нелегальными поставками запрещённых товаров ведётся путём наказания тех, до кого можно дотянуться.

Очередной спор Москвы и Минска разгорелся из-за яблок и груш. Именно эти фрукты последнее время завозят на территорию России с территории Белоруссии в таком количестве, что в Россельхознадзоре усомнились в том, что все они в минувшем году созрели в белорусских садах.

В российском ведомстве так прямо и заявили, что мол к марту месяцу у белорусских партнёров яблоки прошлогоднего урожая уже должны были закончиться.

В Минске озабоченность поняли и готовы открыть все закрома для проверки. Как поведал ТАСС директор Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений республики Александр Пискун, — “мы готовы подтвердить объемы складских остатков по каждому предприятию, вплоть до того, чтобы принять делегацию Россельхознадзора”.

Казалось, что на этом инцидент будет исчерпан. Однако, остатки никто пока не сверял, а 12 апреля уже наступило, а с ним вступил в действие запрет на ввоз из Белоруссии в Россию яблок и груш. Всех. По любым документам.

Накануне Россельхознадзор объяснил свою позицию. Якобы и в конце прошлого года и в начале этого не раз фиксировались случаи поставок “санкционной продукции под видом белорусской, в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных фитосанитарной службой Республики Беларусь”.

Однако, не далее, как 1 апреля тот же Россельхознадзор сообщил, что по его данным белорусская сторона прекратила практику сертификации продукции третьих стран для реэкспорта в Россию.

Косвенным подтверждением этому может служить результат выборочного контроля, проведённого в первую неделю апреля, когда на российско-белорусской административной границе в ходе проверок совместно с Федеральной Таможенной службой России было задержано 39 автомобилей с санкционной продукцией без фитосанитарных документов. Из них 36 — с яблоками и грушами.

То есть это была простая контрабанда. Нет очевидных оснований усматривать за ней действия официальных надзорных органов Белоруссии или компаний производителей фруктов.

А тот факт, что яблоки, обнаруживаемые порой на границе, оказываются упакованы в коробки, аналогичные тем, что используют легальные белорусские производители, говорит лишь о том, что к статье о контрабанде можно добавить и статью о мошенничестве, а правоохранительным органам и России и Белоруссии следует выявить цепочку лиц и организаций, задействованных в схеме нелегальных поставок в Россию через Белоруссию санкционной продукции из третьих стран.

Иначе, практика закрытия границы в связи с неспособностью навести порядок имеющимися законными средствами, как это уже происходит с вывозом дальневосточного леса в Китай, может очень быстро подменить собой конструктив дружеских отношений между двумя странами.

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