Пловчиха Ефимова отобралась на чемпионат мира, взяв серебро чемпионата России

Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла серебряную медаль чемпионата России, который проходит в московском спорткомплексе "Олимпийский". Россиянка заняла второе место на дистанции 100 метров брассом.

Результат Ефимовой составил 1 минута 07,05 секунды. Обладательницей же золотой медали стала Анна Белоусова, преодолевшая дистанцию за 1.06,34. Замкнула пьедестал Анастасия Макарова, время которой составило 1.07,79.

Благодаря своим достижениям Ефимова и Белоусова смогли отобраться на чемпионат мира по плаванию, который будет проходит в южнокорейском Кванджу. Норматив для отбора в сборную России составляет 1.07,07.