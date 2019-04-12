Жену уральского священника затравили за участие в конкурсе красоты
Из кафедрального собора Магнитогорска в небольшой храм села Фершампенуаз Нагайбакского района — это движение вниз по карьерной лестнице для уральского священника Сергия Зотова. С точки зрения церковного суда — наказание, для людей мирских — ссылка. А вот причина вышла далеко за рамки событий чисто церковных. Тут вмешался и общественный резонанс, и классическая травля в Интернете. Под прицелом супруга отца Сергия Оксана и ее слишком активная социальная жизнь. Фото в личном аккаунте с подачи некоего анонимного морализатора оказались поводом для обсуждения интернет-хейтерами. Критикуют некое "эпатажное поведение гламурной дамочки", а также ее участие в конкурсе красоты, который прошел совсем недавно в Магнитогорске. У попадьи хороший результат — получила "Мисс чувственность". И тут мнения разошлись. С точки зрения людей нерелигиозных — ничего зазорного, но с другой стороны — все происходило в Великий пост. Церковное руководство рассудило по-своему: "Сергий Зотов не будет восстановлен, пока его супруга не покается" — это слова председателя епархиального суда Феодора Сапрыкина. Он отметил, что "выставлять себя напоказ" для жены священника "большой грех".
"Знакомьтесь — магнитогорская попадья" — с этого поста и началась травля Оксаны Зотовой. Сети загудели. Мол, благочестие должно быть в жизни всей церковной семьи, а конкурсы красоты в эти рамки якобы не укладываются. Ну, это если вкратце и в мягкой форме.
"На всех этих сайтах громаднейшее количество всяческих слов. Пишут: ты уродина, страшная и так далее. Ну, если бы это было так, вряд ли бы позвали на конкурс красоты. Еще и в личные сообщения писали, это тоже неприятно", — рассказывает Сергей Зотов, священник, муж Оксаны Зотовой.
А все из-за фото с конкурса красоты. Самое откровенное прямиком на сайт Магнитогорской епархии отослали возмущенные анонимы. Яркие перья и открытый живот жены священника стали поводом, чтобы отправить Сергея Зотова в так называемую ссылку в село Фершампенуаз в храм Покрова Пресвятой Богородицы — это почти 100 километров от дома в Магнитогорске.
"Это заслуженное наказание, он должен его понести. Мы сами отца Сергия знаем, как порядочного человека, хорошего священнослужителя. Но именно для священнослужителя это недопустимо. Они должны были понимать ответственность, что за ними стоят люди, стоят прихожане", — объясняет Лев Баклицкий, пресс-секретарь епархии Магнитогорска.
Представитель Магнитогорской епархии согласился общаться с журналистами исключительно по телефону и попросил не показывать своего лица — опасается гневной реакции теперь в свою сторону. А вот супруге священника приходится держать оборону от хейтеров. Их с мужем воспринимают как единое целое. Хотя, по сути, Оксана к церковному уставу прямого отношения не имеет.
"У священников есть ограничение для возможностей дополнительного заработка. Для матушки таких перечней нет. Конкурс красоты нельзя рассматривать как недопустимую форму деятельности. Но конкурсы могут быть разные и время проведения тоже. В данном случае это время Великого поста, и участвовать православной женщине в этот момент крайне нежелательно", — считает Лариса Астахова, религиовед, заведующая кафедрой теологии МГЛУ, бывшая жена священника.
Дело все в том, что финал конкурса планировался до Великого поста — в начале марта. Но подготовка затянулась, пришлось отложить. Семья Зотовых понимает, что неправы. Но не понимают, почему такая жесткая травля. Ведь помимо оскорблений, некие анонимы начали приписывать им роскошные поездки на остров Барбадос.
"Это все приписывают. Я узнаю об этих островах, когда читаю статьи, и думаю: о, где это я, оказывается, побывал, ведь даже не знал об этом. Машина у меня "Лада Гранта". Если это можно назвать роскошью, то тогда да, я в роскоши", — объясняет Сергей Зотов, священник, муж Оксаны Зотовой.
На конкурсе "Ты уникальная" оценивают не только красоту. Конкурс позиционирует себя, как конкурс талантов. Муж-батюшка участие супруги одобрил. Поддерживает ее и в основной деятельности. Оксана Зотова — косметолог, визажист. А на конкурс красоты пригласили организаторы, которые, возможно, испугались повышенного интереса к себе и предпочли с нами не общаться.
"В нашем конкурсе, как и в конкурсе "Ты уникальна", нет ничего предосудительного. Есть определенный стереотип по поводу конкурса, и вся эта ситуация, безусловно, привлекла к себе внимание. По большому счету девушка сделала себе хороший пиар, потому что ничего плохого она не сделала, но, видите, вы даже мне звоните, и мы с вами это обсуждаем", — рассказывает Анастасия Яковлева, учредитель Фестиваля красоты.
Из-за нападок Оксана Зотова закрыла соцсети. Там она в основном делилась фотографиями своей работы, опять же- были и снимки с конкурса красоты. Но девушка не позиционировала себя как жену священнослужителя. После волны негатива в свой адрес многие фото пришлось удалить. Это и стало своего рода индульгенцией. В епархии семью Зотовых простили, но все же какое-то время отцу Сергию придется нести службу вдали от дома.
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