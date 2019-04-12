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12 апреля 201922:22

В смоленской пятиэтажке рухнули перекрытия: жильцы эвакуированы

В пятиэтажном доме в Смоленске обрушилась плита перекрытия на верхнем техническом этаже. Погибших и пострадавших нет. Жильцы двух подъездов эвакуированы из здания. Решается вопрос о временном размещении жителей.

Дом во 2-м Краснофлотском переулке Смоленска введен в эксплуатацию в 1995 году, сообщает РИА Новости. Сейчас прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом. Для оценки техсостояния пятиэтажки будет использован аппаратно-диагностический комплекс "Стрела".

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