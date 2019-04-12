Теннис. Кузнецова проиграла Плишковой четвертьфинал турнира в Швейцарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова покидает турнир Всемирной теннисной ассоциации, который проходит в швейцарском Лугано. В матче 1/4 финала соревнования россиянка проиграла чешской спортсменке Кристине Плишковой.

Кузнецова, получившая от организаторов "уайлд-кард", выиграла первый сет со счетом 6:4, но во второй и третьей партии упустила свое преимущество и проиграла – 3:6, 5:7. Соперницы провели на корте 2 часа 8 минут.

Кузнецова зачехлила ракетку и завершает свои выступления на турнире. В то же время Плишкова пробилась в полуфинал, где поборется за путевку в финальный поединок с польской теннисисткой Игой Свентек.

Турнире завершится 14 апреля.