В Тюмени идет операция по задержанию боевиков ИГ

Вечером в пятницу, 12 апреля, на нескольких улицах Тюмени был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Как сообщило региональное управление ФСБ по Тюменской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было получено сообщение о том, что в одном из домов находятся приверженцы ИГИЛ (запрещена в России). Вооруженные боевики планировали теракты в общественных местах.

Режим КТО введен в границах улиц Новоселов, Магнитогорской и Локомотивной. Жителей Тюмени попросили отнестись к операции с пониманием.

Режим контртеррористической операции предполагает, среди прочего, проверку удостоверяющих личность документов граждан, усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров, ограничение движения транспортных средств и пешеходов, напоминает ТАСС.