Крикетист изнасиловал женщину ради чемпионства в секс-турнире

Австралийский крикетист Алекс Хепберн угодил на скамью подсудимых после того, как изнасиловал спящую женщину. Он совершил насильственные действия ради того, чтобы выиграть у своих одноклубников своеобразный турнир сексуального характера.

Инцидент произошел 1 апреля 2017 года в Англии, куда он переехал ради продолжения своей спортивной карьеры, где снимал дом со своим партнером по команде Джо Кларком. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Associated Press, в тот день одноклубник Хепберна оставил у себя на ночь девушку, а австралиец изнасиловал ее пока та спала.

Сделано это было ради того, чтобы победить в соревновании, которое было организовано крикетистами в WhatsApp-чате. Победа далась ему большой ценой – на днях состоялось заседание по заведенному ранее уголовному делу, по итогам которого Хепберн был признан виновным.

Наказание ему будет вынесено 30 апреля.