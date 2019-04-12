В Вашингтоне совершена неудачная попытка самосожжения

В пятницу, 12 апреля, в Вашингтоне около Белого дома задержан мужчина, совершивший неудачную попытку самосожжения.

По информации местных правоохранительных органов, инцидент произошел у северного забора официальной резиденции президента США. Сообщается, что мужчина на инвалидной коляске поджег свою куртку. Он госпитализирован с ожогами, угрозы его жизни нет. Мотивы и личность мужчины пока не раскрываются, передает ТАСС.