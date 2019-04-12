Российские хоккеисты обыграли Францию в матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу в матче Еврочелленджа над командой Франции. Встреча, проходившая во французском городе Раун, завершилась со счетом 4:1 в пользу российских хоккеистов.

Победу сборной России принесли две шайбы Игоря Руденкова, а также голы Егора Коршкова и Павла Красковского. В составе французской сборной автором единственной шайбы стал Антони Рех.

В оставшихся встречах турнира россияне проведут еще один поединок против Франции, после чего сыграют со Швейцарией и Латвией. По завершению игр Еврочелленджа часть игроков олимпийской команды присоединится к главной национальной сборной России, которая готовится матчам чемпионата мира.