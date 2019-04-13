В России появилась первая в мире вакцина от аллергии на березу

Разработку от недуга придумал российско-австрийский тандем ученых. Они создали искусственный аналог основного аллергена дерева. Исследования показали, что препарат на его основе способен вызывать образование защитных антител и блокировать аллергическую реакцию. То есть, в будущем вакцина поможет полностью избавиться от аллергии.

Аллергия скоро перестанет быть проблемой. По крайней мере, та, что вызывается пыльцой березы. Российские и австрийские ученые совместно разработали принципиально новую вакцину — для профилактики и лечения.

"Это рекомбинантная вакцина. Мы охарактеризовали главный белок пыльцы березы Betv 1, и нами была создана конструкция, которая в себе содержит участки вот этого аллергена. Это вызывает у человека иммунный ответ, который защищает", — отметил Муса Хаитов, директор Института иммунологии.

Пока препарат находится в стадии доклинических испытаний. Согласования и проверки займут не один год, скорее всего, в продаже новое лекарство появится через три-пять лет. Зато применять его можно будет даже маленьким детям и беременным, ведь здесь не будет серьезных побочных эффектов, как при иммунотерапии при помощи аллергенов. Кстати, сама проблема аллергии на березовую пыльцу в России очень актуальна – ею, в той или иной степени, страдают до 20 процентов россиян. В этом году им придется особенно нелегко. В столице уже установлен новый рекорд по содержанию по содержанию пыльцы в воздухе. Предыдущий показатель 2011 года побит в 5 раз. Самые опасные деревья – ольха, орешник – они уже зацвели, и береза, которая только на подходе, но к концу апреля станет как раз главным источником пыльцы.

"Была очень хорошая погода прошлым летом, ольха заложила много сережек. В этом году они попали в приличную весеннюю погоду, и все выбросили пыльцу. С ольхой вместе пылит только орешник, но у него нет такого большого количества пыльцы, пылит, как обычно", — уточнила Светлана Полевова, научный сотрудник биологического факультета МГУ.

Для садоводов это хорошая новость – будет обильный урожай, а для аллергиков – плохая, придется запастись таблетками и терпением, ведь дождей, способных уменьшить количество пыльцы в воздухе синоптики прогнозируют немного. Особенно опасным этот период будет для так называемых аллергиков-новичков.

"Классический поленоз или сезонный аллергический риноконъюнктивит с простудой можно спутать. Иногда в первые дни, но при аллергии не бывает повышения температуры практически никогда. Более яркие проявления – слезящиеся глаза, отек век, чихание, зуд, заложенность или течение из носа. И аллергические реакции такие, когда люди потирают нос или глаза – это симптомы аллергии, а не простудного заболевания", — предупреждает Алексей Бессмертный, врач аллерголог-иммунолог.

Главная рекомендация для тех, кто попадает в категорию аллергиков-новичков, не заниматься самолечением, а сразу идти к врачу. В качестве профилактических мер – более частые приемы душа, мытье рук, смена одежды сразу после прихода с улицы. Это позволит не разносить пыльцу по дому и избежать дальнейших осложнений.