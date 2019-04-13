В Судане сменился глава Временного военного совета

Возглавивший накануне Временный военный совет Судана министр обороны страны Авад ибн Ауф объявил, что покидает этот пост, а своим преемником назначает начальника Генерального штаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана.

Жители столицы Судана города Хартума вышли на улицы, чтобы отпраздновать назначение нового главы переходного Военного совета. Люди уверены, что именно генерал аль-Бурхан сможет создать независимое правительство и помочь выбрать такого лидера, который изменит ситуацию в стране, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, ранее на этой неделе в Судане военные отстранили от власти президента страны Омара аль-Башира, сформировав Временный военный совет. Возглавивший его генерал Авад ибн Ауф объявил, что в стране на три месяца вводится режим чрезвычайного положения, а на время переходного периода, который продлится два года, власть в Судане берет в свои руки Временный военный совет.

Президент Судана Омар аль-Башир руководил страной с 1989 года, напоминает "Интерфакс". При этом в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году, он находится в розыске по запросу Международного уголовного суда.