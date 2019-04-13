В УМВД по Петропавловску-Камчатскому прошли обыски

В здании, в котором располагается УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, проведены обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности.

По данным источника в правоохранительных структурах края, в ходе обысков изъяты документы по нескольким делам, расследование которых затягивалось, в результате чего подозреваемые в совершении правонарушений уходили от ответственности, передает РИА Новости.

Проверку инициировала прокуратура Камчатского края, изъятые материалы переданы следователям регионального СК РФ, где по факту злоупотребления полномочиями возбуждено уголовное дело. Как стало ясно в ходе проверок, фигуранты изъятых дел к ответственности привлечены не будут, так как все сроки давно вышли.