Панарин помог "Коламбусу" выиграть второй матч серии у "Тампы"

За океаном состоялся второй матч серии Кубка Стэнли между "Тампой-Бэй Лайтнинг" и "Коламбус Блю Джекетс". Победу на выезде праздновали хоккеисты "пиджаков" – они разгромили соперников из "молний" со счетом 5:1.

Гости повели 2:0 уже в первом периоде, когда забивали Кэм Аткинсон и Зак Веренски. Возобновление игры после перерыва ознаменовалось третьей шайбой в исполнении "Коламбуса" – с передачи российского нападающего Артемия Панарина забил Мэтт Дюшейн.

Заключительный период подарил минимальную надежду "Тампе" после гола Михаила Сергачева. Однако Райли Нэш эти надежды "молний" погасил, сделав счет 4:1. Точку же в матче поставил все тот же Панарин, поразив ворота своего соотечественника Андрея Василевского, и набрав два очка по системе "гол + пас". Среди россиян также отметился одноклубник Артемия голкипер Сергей Бобровский, отразивший 23 броска из 24 нанесенных.

"Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков". Следующие матчи противостояния состоятся 15 и 17 апреля.